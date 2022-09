CASO A RFV, I viola non sono attrezzati per l'Europa

Domenico Caso, ex giocatore della Fiorentina ed allenatore anche delle giovanili viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare dei temi caldi di questi giorni: "La Fiorentina non ha la rosa adatta per giocare in tre competizioni. Il calcio italiano è diverso rispetto alle altre realtà. Qui c'è un carico a livello di stress nervoso che da altre parti non c'è, qui parliamo di calcio in continuazione e le attese e le responsabilità crescono. C'è necessità di avere calciatori con una forza caratteriale enorme. Se pensate alla Juventus di Allegri, la prima, aveva giocatori come Buffon, Chiellini, Bonucci e Barzagli, che prima che campioni tecnicamente erano campioni come carisma".

E sul mercato dei viola: "Era logico prendere un difensore di spessore in più. La Fiorentina l'anno scorso ha messo insieme un quadro tattico stupendo grazie al proprio allenatore. Poi però è chiaro che riconfermarsi è difficilissimo, a maggior ragione con un impegno in più. Se non sei pronto e non migliori la rosa il calcio europeo ti fa male, si è visto col Riga.

C'è la necessità di fare una scelta tra l'impegno europeo e quello in campionato?

"Impossibile scegliere. Dopo aver centrato un traguardo così importante come il ritorno in Europa è impossibile sacrificare qualcosa. Bisogna sempre mettere in campo i migliori: faccio l'esempio del Napoli, che ha un grandissimo allenatore come Spalletti, ma che ha perso punti importanti pareggiando col Lecce per un eccessivo turnover. In assenza di riserve di livello, come nel caso della Fiorentina, vanno messi in campo i top per assicurarsi subito la partita per poi cambiare a partita in corso".