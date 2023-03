CASINI A RFV, V.Park? Ritiro ok, data inaugurazione...

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, presente ieri allo stadio per la partita Fiorentina-Sivasspor, nel dopo gara ha parlato a Radio Firenzeviola anche del suo incontro con il presidente Commisso e del Viola Park: "Il presidente dopo Pasqua ritornerà per seguire la Fiorentina nel finale di stagione che lui si augura sia importante, questa è la prima missione. La seconda è la conclusione dei lavori al Viola Park e il giorno dell'inaugurazione. Saranno mesi importanti da aprile fino al prossimo ritiro al Viola Park a luglio".



Dunque il ritiro si farà al Viola Park? "A me è sempre stato detto così e anche in questa occasione mi è stato ribadito. Sull'avanzamento dei lavori mi è sempre stato riferito, anche in questi giorni, che procedono bene e che c'è solo da decidere il giorno preciso dell'inaugurazione e che dunque il ritiro si terrà sicuramente al Viola Park. E' un dato acquisito che l'obiettivo dunque sarà raggiunto. Come per la squadra anche questo è un finale tutto da conquistare ma le lavorazioni proseguono e non credo ci saranno particolari problematiche perciò credo ci sia una conclusione in tempi brevi; poi ci saranno le fasi di trasloco e di arredi che non sono banali ma l'obiettivo sarà raggiunto mi dicono".