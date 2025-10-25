RFV Carnasciali: "Non c'è una società che gestisce le difficoltà. Non succede mai nulla, si sente solo per lo stadio"

vedi letture

L'ex terzino della Fiorentina, Daniele Carnasciali, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la prima parte di "Viola Weekend" per parlare dell'attualità viola: "Il Bologna sta confermando quanto fatto di buono negli ultimi anni, grazie ad una programmazione di una società. Non è lì per caso insomma. I risultati vanno di pari passo con una dirigenza competente e in grado di gestire la società che, mi spiace dirlo, a Firenze non c'è. Il Milan ha avuto difficoltà quando ha mandato via Maldini e Massara per esempio. Noi non abbiamo visto mai la società vicino all'allenatore a dire quello che serve nei momenti di difficoltà invece, ne esci se hai una società capace di gestire queste difficoltà. In questi anni non c'è stata e nessuno ha alzato la mano per tirarsi indietro".

Perché non succede mai niente alla Fiorentina? "Io parlo dall'esterno e non conosco le dinamiche interne. Ma per quello che penso, a Firenze vedo cose che non vanno nella direzione giusta. La società non si sente mai, l'abbiamo sentita ora solo per i ritardi dello stadio. E' giusto risaltare anche queste cose qui, ma anche sulla parte sportiva devi intervenire. In una città come Firenze un cambio ci potrebbe stare".

Per sentire tutta l'intervista ascolta il podcast