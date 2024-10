CARNASCIALI A RFV, Un capitano deve conoscere...

FirenzeViola.it

L'ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" per commentare l'attualità viola: "Noi siamo al di fuori delle dinamiche di spogliatoio, quindi non sappiamo tutto quello che succede e facciamo delle supposizioni magari sbagliate. Se Palladino dà la fascia a Kouame vuole dire che lo reputa all'altezza. Anche se in effetti è stato fatto in maniera frettolosa. Rispetto a quando giocavo io ci sono più stranieri, che, come è normale che sia, ragionano in maniera diversa rispetto ai calciatori italiani e quindi è più difficile assegnare la fascia di capitano".

Come si spiega le dichiarazioni di Kouame?

"C'è un po' di confusione. L'allenatore ci deve mettere mano, forse ha peccato un po' di inesperienza. L'ambiente di Firenze lo devi saper prendere...".

Palladino dovrebbe imporsi di più?

"Sì, altrimenti ti divorano e non è una bella cosa. Poi ripeto che se è andato da Kouame vuol dire che lo reputa un giocatore di personalità. Dall'altra parte se sei un giocatore di qualità devi saper trovare i tempi giusti per parlare. E i modi giusti, visto che magari esprimi dei concetti che vengono travisati. Il capitano deve essere uno che è da tanti anni in Italia e che conosce le dinamiche di Firenze".

