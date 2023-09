CARNASCIALI A RFV, Biraghi buon giocatore ma con la Dea...

FirenzeViola.it

Daniele Carnasciali a Radio Firenze Viola

Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Palla al centro" per parlare di Biraghi: "Con l'Inter Biraghi ha fatto degli errori perciò la partita dopo farei giocare Parisi, ma non vedo gli allenamenti, dipenderà da chi è più in forma. Io ora una chance a Parisi la darei. Perché allora Biraghi può giocare titolare? Bisogna vedere come sta Dimarco. Per me è un buon giocatore, ha piede e corsa ma in fase difensiva qualche limite c'è. Parisi viene dall'Empoli ed ora bastano tre partite in fila e sei un campione ma se Italiano non l'ha ancora messo fisso qualche motivo ce l'avrà. Poi personalmente dopo la partita di Milano ora darei una chance a Parisi".

Sbagliato puntare sia su Parisi che su Biraghi? "Non è fallimentare questa scelta, vediamo anche in prospettiva, siamo solo all'inizio della stagione. Magari tra sei mesi Parisi non è ancora al top ma la prossima stagione farà benissimo. Ci vuole pazienza. Biraghi può stare sia nella Fiorentina, ne è il capitano, che nella Nazionale poi gli errori fatti con l'Inter non erano solo un problema suo ma del modo di giocare. Sarei venuto al posto di Biraghi? Se io sono conscio delle mie capacità sì, la Fiorentina è un grandissimo club che ti fa fare un grande salto e io penso di giocarmela con tutti. Le dinamiche di mercato non le conosco sinceramente ma la Fiorentina ha anche tante partite su tre fronti e servono giocatori di livello".

Kayode o Dodo? "Il primo è un giovane che deve maturare, lo abbiamo visto in una partita è difficile dare un giudizio. Però è campione d'Europa, è un prospetto per la Nazionale e se è bravo bisogna farlo giocare e dargli continuità".