CARBONI A RFV, Viola non sottovaluti il West Ham

Amedeo Carboni a Radio Firenze Viola

Amedeo Carboni, dirigente sportivo ed ex giocatore tra le altre di Roma e Valencia, ha parlato così a Radio Firenzeviola: "La partita con l'Inter è stata bella e aperta. La Fiorentina aveva avuto anche un vantaggio ad andare subito in gol, poi la reazione dell'Inter e nel finale la differenza l'ha fatta la qualità degli attaccanti. Ci sarebbe piaciuto anche vedere i supplementari da quanto è stata bella la partita".

Alla Fiorentina manca cattiveria sotto porta.

"Se le occasioni le hanno significa che l'attaccante fa il movimento giusto. Io prenderei l'aspetto positivo di questa cosa anche se ovviamente è un problema se non segni".

Cabral?

"Ci si aspettava qualcosa in più da lui, purtroppo non è andata così e lui non sarà contento. Obiettivamente tra Fiorentina e Inter si sono viste le differenze soprattutto in attacco".

Italiano ha un atteggiamento più spregiudicato?

"Per quello che vuole fare lui i difensori devono essere bravi e veloci, non è facile. Però Italiano è stato bravo: due finali con una squadra come la Fiorentina è veramente importante. Poi il campionato ha fatto vedere il lato peggiore della squadra, lì doveva fare un po' meglio".

Fiorentina-Roma?

"Più una preparazione alle finali che una partita di Serie A. Non sarà una sfida ad altissimo livello. La Roma spende molto in fase difensiva: c'è bisogno di recuperare perché col Siviglia sarà dura".

E la finale di Conference?

"Per me anche il West Ham gioca forte. Non sono preoccupato ma neanche convinto che se hai giocato bene con l'Inter allora sarà semplice contro il West Ham. La tensione sarà sentita i primi 10 minuti, poi i giocatori daranno l'anima per avere il risultato migliore".

Cosa ne pensa di Biraghi?

"La parte migliore è trasformare le critiche in elogi. Io lo conobbi quando era all'Inter: la sua qualità migliore è il carattere. È un ragazzo con la testa a posto".