CAPUTI A RFV, Società viola che intuizioni! Palladino...

Intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento" il noto giornalista Massimo Caputi ha parlato così della Fiorentina: "Insieme alla Lazio sta sorprendendo. Stanno al vertice della classifica meritatamente. C'è grande entusiasmo e anche potenzialità per lottare nelle zone alte della classifica. La Fiorentina è una squadra che ha avuto delle intuizioni molte giusto a livello societario, vedi Kean e Gosens. Sono scommesse non fatto con incoscienza. Kean è un calciatore che non deve avere pressioni e avere continuità, si deve sentire considerato. Palladino è stato bravo a cambiare idea tattica in corsa, si è riadattato bene, dimostra intelligenza".

L'assenza di Gudmundsson pesa? "Gudmundsson è stato preso per fare il salto di qualità. Però quando torna dovrà guadagnarsi il posto. Tra le intuizioni della società io ci mettere De Gea. E'stato un rischio prenderlo, però è un campione straordinario e ora si è dimostrato un valore aggiunto. Poi la Fiorentina ha preso De Gea avendo Terracciano che era il titolare.

