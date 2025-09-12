RFV Cannella verso Fiorentina-Napoli: "Viola, ti serve aggressività. Il palleggio non basta"

Il dirigente sportivo Giuseppe Cannella è intervenuto a Radio FirenzeViola per analizzare l'attualità di casa gigliata, alla vigilia della sfida di campionato tra la Fiorentina e il Napoli. Ecco le sue valutazioni a poche ore dal big match del Franchi: "Il Napoli resta anche quest'anno la squadra da battere, questo è poco ma sicuro. Però siamo solotanto alle prime giornate e poi c'è stata la sosta. Non so quale sarebbe l'arma per la Fiorentina per mettere in difficoltà il Napoli che comunque ha l'obbligo di fare la partita. Dovessi immaginare una tattica a favore della Fiorentina a parer mio sarebbe l'intensità, perché il Napoli in queste prime due gare ha dimostrato di soffrire un po' l'intensità e l'aggressività degli avversari".

Che idea si è fatto fin qui della Fiorentina?

"Sono curioso anche di vedere il lavoro che Pioli sta facendo con la Fiorentina e questo di sicuro è un bel test per vedere a che punto è e a che può aspirare la Fiorentina in questo campionato e anche nella vetrina europea. Se la Fiorentina alza un po' il ritmo della partita, crea dei problemi sicuro alla qualità del Napoli".

In che modo la Fiorentina può mettere in difficoltà il Napoli?

"Se io dovesse immaginare una tattica che Pioli può attuare, penso che il palleggio servirebbe a poco perché per qualità ritengo un po' superiori i singoli del Napoli, dunque la Fiorentina andrebbe in difficoltà nella gestione poi della propria palla. Dovrebbe essere una gara dove i viola devono essere molto aggressivi cercando di asfissiare il palleggio del Napoli".