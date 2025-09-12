Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 14
Riprenderanno domani alle 14 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascerà soli nemmeno in questi giorni di sosta di campionato.
Si partirà alle 14 con due ore di trasmissione condotte da Fabio Ferri e Samuele Fontanelli fino alle 16, si proseguirà con la coppia Ludovico Mauro- Anna Dini fino alle 18 e poi Pietro Lazzerini completerà il palinsesto con due ore di trasmissione fino alle 20 che faranno da preludio a "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua che assieme ad Andrea Giannattasio dal Franchi vi racconteranno Fiorentina-Napoli. A seguire un lungo post-partita fino a mezzanotte.
