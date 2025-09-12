Alle 21 sintonizzati su Radio FirenzeViola: anche stasera c'è "Extra Viola"

Prosegue anche stasera la grande novità nell'etere fiorentino. In collaborazione con il gruppo sportivo di Rtv38 il palinsesto di RFV si allunga con Extra Viola, ogni giorno, dal martedì al sabato dalle 21:00 alle 21:30, sia su Radio Firenzeviola e il canale 92 del digitale terrestre che su Rtv38. Extra Viola è il format ideato in collaborazione appunto tra la redazione di Radio Firenzeviola e Rtv38, per approfondire tutti i temi dell'universo viola, con i grandi opinionisti del mondo viola e i volti (e le voci) che avete imparato a conoscere su RFV.

Dal martedì al sabato la redazione di Radio Firenzeviola aprirà le sue porte alla grande programmazione sportiva di Rtv38 con un appuntamento fisso che avrà la presenza costante e la conduzione di Lorenzo Marucci e Luigi Laserpe. Insieme a loro le grandi voci che commentano la Fiorentina, i volti noti delle trasmissioni di Rtv38 e gli speaker di Radio Firenzeviola. Una novità per raccontare ancora più dettagliatamente tutto ciò che rappresenta la Fiorentina per i suoi tifosi, che come sempre avranno modo di intervenire durante la trasmissione.



Appuntamento dunque anche stasera, dalle 21:00 su Radio Firenzeviola, sul canale 92 del digitale terrestre e su Rtv38, con Extra Viola!