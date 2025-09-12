Raffaele Di Fusco parla di Piccoli: "Non mi esalta molto, temo più Kean"
Raffaele di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Ecco le sue dichiarazioni durante "Viola amore mio": "Sicuramente la Fiorentina è una squadra temuta, non solo dal Napoli ma da tutti. Può dar fastidio a tanti".
Il Napoli da un punto di vista delle percentuali, della condizione di forma e dell'intesa tra i giocatori a che livello è?
"All'inizio soprattutto le grandi squadre non sono ancora il massimo della forma, c'è l'inserimento dei nuovi e il Napoli rispetto all'anno scorso non ha cambiato tanto e si è rinforzato soprattutto nella rosa. Sicuramente ha qualche arma in più rispetto all'anno scorso e quindi credo che debba essere temuta come è giusto che sia".
Cosa pensa di De Gea?
"De Gea quando arrivò non iniziò tanto bene ma dopo ha iniziato a fare prestazioni elevate. Se vogliamo discutere De Gea non parliamo più, sappiamo benissimo il portiere che è. Noi abbiamo oltre a Meret, che è un ottimo portiere, Milinkovic-Savic, quindi credo che nel reparto dei portieri siamo più che coperti".
Secondo lei il punto debole del Napoli chi è?
"Il punto debole credo che siano i meccanismi che devono ancora essere assimilati bene, soprattutto in questa partita perché Rrahmani non c'è, dovrebbe entrare Beukema, non si sa ancora se giocherà Buongiorno o Juan Jesus, quindi quei meccanismi adesso sono ancora da rifinire".
Cosa pensa di Piccoli?
"Non mi dispiace, non mi esalta molto però è molto pericoloso, tra i due temo di più Kean".
