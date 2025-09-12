RFV Raffaele Di Fusco parla di Piccoli: "Non mi esalta molto, temo più Kean"

vedi letture

Raffaele di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola. Ecco le sue dichiarazioni durante "Viola amore mio": "Sicuramente la Fiorentina è una squadra temuta, non solo dal Napoli ma da tutti. Può dar fastidio a tanti".

Il Napoli da un punto di vista delle percentuali, della condizione di forma e dell'intesa tra i giocatori a che livello è?

"All'inizio soprattutto le grandi squadre non sono ancora il massimo della forma, c'è l'inserimento dei nuovi e il Napoli rispetto all'anno scorso non ha cambiato tanto e si è rinforzato soprattutto nella rosa. Sicuramente ha qualche arma in più rispetto all'anno scorso e quindi credo che debba essere temuta come è giusto che sia".

Cosa pensa di De Gea?

"De Gea quando arrivò non iniziò tanto bene ma dopo ha iniziato a fare prestazioni elevate. Se vogliamo discutere De Gea non parliamo più, sappiamo benissimo il portiere che è. Noi abbiamo oltre a Meret, che è un ottimo portiere, Milinkovic-Savic, quindi credo che nel reparto dei portieri siamo più che coperti".

Secondo lei il punto debole del Napoli chi è?

"Il punto debole credo che siano i meccanismi che devono ancora essere assimilati bene, soprattutto in questa partita perché Rrahmani non c'è, dovrebbe entrare Beukema, non si sa ancora se giocherà Buongiorno o Juan Jesus, quindi quei meccanismi adesso sono ancora da rifinire".

Cosa pensa di Piccoli?

"Non mi dispiace, non mi esalta molto però è molto pericoloso, tra i due temo di più Kean".

Ascolta il Podcast per l'intervista intera