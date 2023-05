CANNELLA A RFV, Viola gran gioco, ma occhio a Sousa

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Giuseppe Cannella, ex direttore sportivo della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni:

La Salernitana arriva da un’impresa, che squadra è quella di Paulo Sousa?

“È una squadra ritrovata, dopo una prima fase altalenante. Organicamente la squadra sembrava ben costruita e con Paulo Sousa ha quadrato i conti. Hanno trovato solidità nel gioco e messo in risalto le qualità dei singoli. Oltre al pareggio col Napoli, viene da 8 risultati utili consecutivi. È una squadra in crescita, sarà un bel vedere domani con la viola”.

Cosa non ha funzionato in quelle due stagioni di Paulo Sousa a Firenze?

“Il motivo va ricercato negli ultimi anni della Fiorentina, inteso come solidità di gruppo. A parte la prima epoca prandelliana, dove si erano raggiunti risultati inaspettati, questa compagine ha sempre avuto difficoltà nel continuare con le guide tecniche che si erano scelte. Paulo ha dimostrato di dare una bella immagine di gioco alla squadra. C’era anche tanta pressione a Firenze, e sicuramente non ha dato mano alla continuità tecnica. All’epoca di Sousa alla Fiorentina, il campionato italiano era molto più avanti di questo”.

La Fiorentina può vincere la Conference?

“La Fiorentina sta facendo benissimo. Italiano l’ho avuto come giocatore, so i valori che ha, so come ama il calcio, so come prepara le partite, perché anche da calciatore era un esempio per tutti anche se era giovanissimo. Sono contentissimo della sua ascesa come tecnico. Lo seguo dal Trapani dove ha fatto benissimo. A Spezia ha confermato tutto quello di buono che di lui si diceva. La Fiorentina può imitare la Roma in Conference, sta avendo una crescita incredibile. Giocano bene e con continuità. L’entusiasmo ti guida a fare meglio”.

Italiano potrebbe essere pronto per una big, per esempio l’Inter?

“Non lo so, certo ce lo auguriamo per lui, ma la Fiorentina con questa proprietà non è seconda all’Inter e ai club che la precedono. La proprietà sta dimostrando di dare fiducia al proprio staff tecnico, Pradè ha un’esperienza consolidata. Fa bene anche ad Italiano continuare il percorso con la Fiorentina. È normale che ci sia l’interesse anche dei club importanti, però bisogna essere coscienti che se fai bene in una piazza importante come quella di Firenze, è un lusso continuare e un orgoglio cercare di migliorare sempre la classifica della viola”.

Può Boulaye Dia arrivare in una grande squadra?

“Io ho fatto subito i complimenti a De Sanctis. Lo avevo visto giocare nel Villarreal, è stato un acquisto indovinato. Poteva essere un calciatore utile a molte società anche più ambiziose della Salernitana. Mi sono sempre chiesto come mai questo giocatore non potesse arrivare in un club europeo più importante. Complimenti ancora alla Salernitana, che si ritrova questo giocatore duttile e molto bravo in squadra”.

Su Salernitana-Fiorentina: “La Salernitana arriva al match con entusiasmo, è carica. La Fiorentina ha la consapevolezza di avere un bel gioco e delle soluzioni importanti in tutti i lati del campo, quindi per me è ancora favorita. Occhio però alla tattica di Paulo Sousa".