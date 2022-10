CAMICIOLI A RFV, Viola paga il doppio impegno

Davide Camicioli, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in esclusiva a Radio Firenzeviola durante la trasmissione Viola Amore mio.

Un giudizio sulla Fiorentina?

"La Fiorentina è stata punita in modo troppo severo dagli episodi in campionato. Noi ci aspettiamo i viola sul livello visto in Conference. La squadra gigliata però non è abituata a giocare tutte queste partite, non era facile confermarsi sui livelli dello scorso anno con il doppio impegno di mezzo. Manca continuità in attacco, nonostante i due gol di ieri di Jovic. Essendo di La Spezia mi auguro che per domenica il serbo non segni (ride ndr)".

Sulla classifica: "Non è plausibile che la Fiorentina abbia un solo punto in più dello Spezia. I liguri non sono in un buon momento e la classifica viola non rispecchia la rosa che ha a disposizione".

Su Italiano: "Credo che Italiano sia stato coerente, ricordiamoci che è la sua prima esperienza in Europa. Non lo metterei mai in discussione, non si accontenta mai e vuole sempre imporre il proprio gioco come si è visto contro l'Inter. Ci sono stati episodi sfavorevoli che hanno condizionato la classifica, poi anche lui avrà fatto piccoli errori. Mi aspettavo di più, ma il valore di Italiano non si discute. Anche a La Spezia ha fatto bene, ha fatto la storia".

Italiano è un mix tra Conte e Sarri?

"Si, l'ho detto e lo ribadisco. Italiano ha la carica di Conte e l'organizzazione di Sarri. Però è lui, con le sue caratteristiche. É riuscito ad entrare nella mente di Vlahovic e ha fatto divertire i tifosi".

Lo vede più flessibile ora?

"Lo deve diventare perché è intelligente. A volte serve cambiare per adattarsi all'avversario, pur non perdendo la propria identità. Lo capirà anche lui che un unico modulo non è percorribile nel calcio di oggi".

Gotti e Italiano si sfideranno domenica

"Vietato perdere per entrambi. La viola dovrà vincere, lo Spezia non vuole perdere: un pari per i liguri sarebbe una boccata d'ossigeno. La Fiorentina vuole migliorare la classifica. Sarà una bella sfida, con tanti errori e tanti gol".

Cosa dovrà temere la Fiorentina dello Spezia? I tifosi saranno carichi

"Anche il Franchi è caldo, non credo sia da temere il pubblico. A proposito di tifosi credo che lo sfottò sia giusto, basta non esagerare con offese: bisogna restare nei limiti. Dobbiamo ricordare le cose belle che ha fatto Italiano a La Spezia, nonostante capisca i fischi".

Giocatore più temibile dello Spezia?

"Nzola, che proprio Italiano ha fatto diventare un giocatore interessante. Se capisce che si deve essere professionisti h24 diventerà un grande attaccante".