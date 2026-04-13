FirenzeViola Fiorentina-Lazio, Parisi e Kean verso l'esclusione: il punto

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Salvo sorprese dell'ultimissima ora, sia Fabiano Parisi che Moise Kean salteranno la gara di campionato che la Fiorentina affronterà stasera contro la Lazio. Si avvicina la sfida del Franchi, per la quale il tecnico Paolo Vanoli dovrà fare a meno degli squalificati Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson e, con ogni probabilità, anche di Moise Kean e Fabiano Parisi. Entrambi non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni e difficilmente saranno inseriti tra i convocati, rinviando il rientro almeno alla prossima sfida europea contro il Crystal Palace.

Una situazione complicata per Vanoli, che tuttavia può contare su una buona notizia: il recupero di Manor Solomon. L’esterno israeliano, fermo dal 26 febbraio a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra, è tornato ad allenarsi con il gruppo negli ultimi giorni e sarà nuovamente a disposizione per la partita.