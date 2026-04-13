Riecco Mandragora: stasera tornerà di nuovo al centro della Fiorentina

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Il Corriere dello Sport dedica un focus al momento di Rolando Mandragora: dopo essere tornato tra i convocati a Londra, staserasi riprenderà le chiavi del centrocampo. Con l’assenza di Fagioli per squalifica, il classe 1997 giocherà da titolare contro la Lazio. E lo farà a un mese di distanza dall'ultima volta, che era stata il 16 marzo contro la Cremonese, sfida in cui peraltro aveva servito un assist. Poi a causa dell'infortunio non è più potuto scendere in campo dall’inizio. Giusto un minuto nel finale di gara contro il Rakow, e uno al Selhurst Park col Crystal Palace. La partita di oggi permetterà a Mandragora di accumulare minuti preziosi nell'ottica di tornare a pieno regime. Il giocatore aveva accusato un problema al polpaccio nei giorni precedenti la gara di ritorno col Rakow, tanto è vero che il tecnico Vanoli si era deciso a risparmiarlo nella speranza di averlo al meglio contro l’Inter pochi giorni dopo.

Invece niente: l’infortunio si è rivelato più complesso del previsto, al punto da costringere Mandragora a seguire un percorso di recupero personalizzato per quasi tre settimane. Con tanto di terapie specifiche. Un tour de force inaspettato, ma alla fine necessario. Per Paolo Vanoli un rientro importante: in fatto di presenze Mandragora recita un ruolo da protagonista: 40 insieme a Dodo. Giusto Pongracic ha accumulato più partite: 41. In pratica, stasera al Franchi, tornerà uno dei giocatori viola più significativi.

