Calamai verso il Lecce: "Viola, oggi servono i leader: Gosens trascini la squadra"

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha rivolto lo sguardo alla delicata sfida di stasera tra Fiorentina e Lecce, con Palladino che dovrà aggrapparsi alle sue certezze: "Possiamo tornare a vincere e rimettere la macchina in corsa. Abbiamo parlato molto di schemi e di allenatore, ma ora è il momento di parlare di uomini.

Occorrono giocatori leader che aiutino Palladino: mi viene in mente Gosens, perché è un leader nato e un bravissimo ragazzo, e perché in una Fiorentina che ha bisogno di gol, specialmente se giocasse avanzato di qualche metro, sarebbe lui l'uomo in più della Fiorentina contro il Lecce".