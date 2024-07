CALAMAI, Tre motivi per cui puntare su Vranckx

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sulle prossime mosse di mercato della Fiorentina: "C'è un'idea abbastanza chiara sul nuovo bomber, che dovrebbe essere Kean. Adesso dobbiamo pensare anche agli altri reparti. Direi soprattutto al centrocampo, che riparte dopo i saluti a Bonaventura, Castrovilli e Duncan. Bisogna immaginare cosa succede in un centrocampo che in questo momento che ha pochissimo.

Servono tante novità. Un giocatore su cui punterei è Vranckx: primo perché mi sembra un calciatore in crescita; poi è un atleta eccezionale, un centrocampista di gamba; e soprattutto, può fare anche il difensore centrale. In una Fiorentina immaginata con la difesa a tre, avere un mediano che può giocare anche dietro può permettere alla società di cercare un difensore in meno".