Cosa farà Moise Kean a giugno? Due i punti fermi in vista del mercato estivo

Moise Kean è tornato a ritmi altissimi alla Fiorentina e i tre gol consecutivi nelle ultime tre partite (Torino, Como, Pisa) sono il manifesto del suo stato di forma. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul presente (e sul futuro) del numero venti, a un passo dalla doppia cifra, a quota 9 fra campionato e Conference. Nel mercato di gennaio non c’era alcun presupposto per la sua partenza, per volontà condivisa sia dal calciatore che dal club, ma la prossima estate cosa accadrà? Gli scenari sono tutti aperti. In Serie A ha messo a segno 8 delle 30 reti complessive della Fiorentina e sono stati gol sempre pesanti.

Domani in Conference riposerà per poi tornare lunedì in casa dell’Udinese per fare un altro step e trascinare la squadra fuori dai bassifondi. È ancora presto per parlare di cosa accadrà in estate, ma alcuni punti fermi su cui riflettere ci sono già: il primo è che l’attaccante sta benissimo a Firenze (contratto fino al 30 giugno 2029 con un ingaggio sui 4 milioni) e in più adesso è arrivato un dirigente come Fabio Paratici a cui è legato e che è sinonimo di un ambizioso progetto tecnico. Il secondo dato di fatto è che nel contratto del giocatore è inserita una clausola rescissoria da 62 milioni (10 in più di un anno fa) valida dal primo al 15 luglio. Nel mercato di gennaio non è mai stata presa in considerazione l’ipotesi di partire e nessuna trattativa è stata intavolata, eppure alcuni club si erano comunque affacciati, come il Paris FC, e almeno un paio in Inghilterra, fra cui il Fulham, a cui si è aggiunto l’Al Hilal di Inzaghi che lo aveva ipotizzato come sostituto di Marcos Leonardo. Niente di più di un pourparler invece, secondo la Gazzetta, con il Barcellona. A gennaio, con la Fiorentina in difficoltà, non è mai balenata l’ipotesi di un addio, mentre da giugno in poi ci saranno diversi elementi da decifrare prima di capire il suo futuro e la sensazione è che possa prospettarsi un’altra estate bollente.