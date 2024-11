CALAMAI, Rocco, frasi da condottiero: il suo gol più bello

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col "Caffè Nero Bollente", l'opinionista Luca Calamai si è espresso così riguardo alle parole pronunciate oggi da Rocco Commisso a La Nazione: "Io credo che sia opportuno fare qualche riflessione su questa bellissima intervista fatta dal presidente Commisso. Bellissima nella sostanza e nei tempi perché arriva nel momento giusto, dopo una sosta che rilancia la Fiorentina in un sogno straordinario. Un calendario affascinante perché la Fiorentina andrà a misurarsi con le altre grandi del campionato. Commisso ha parlato da condottiero prima ancora che da proprietario. Sono felice che per una volta le valutazioni di carattere economico, sempre corrette e giuste, scendano in secondo piano dietro alla volontà, dichiarata dal presidente, di essere pronto ad aiutare nel mercato invernale la Fiorentina a trovare quei giocatori che possono aiutarla a diventare ancora più forte. Commisso è pronto a vivere questa situazione di classifica non come qualcosa di occasionale ma come delle fondamenta che possono in un tempo non lungo permettere alla Fiorentina di stare magari anche stabilmente in questa posizione. Ho trovato parole giuste, forti, vere, anche oggetto di dibattito perché la vicenda stadio resta un punto interrogativo.

Non è semplice immaginare un accordo tra Comune e Commisso nel rispetto del controllo totale voluto dal presidente della Fiorentina. Ormai il percorso dello stadio ha preso una traccia ed è difficile che avvenga tutto questo. Ma tutto questo avviene, come detto da Commisso, in un clima di cordialità con la Sindaca Funaro. Si lavora per costruire e far sì che la Fiorentina abbia alle spalle un presidente che, nonostante stia ad un oceano di distanza, è presente, aiuta, incita e accarezza i suoi protagonisti. Se mancava un qualcosa all'appello per ripartire ancora più forti e determinati, beh questa cosa è arrivata. Ha fatto un gran gol oggi Commisso. Dal mio punto di vista veramente bravo".