Stasera gioca piccoli, Gazzetta: "Sta faticando a convincere il club"

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La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, si sofferma sulla possibile formazione viola di stasera contro il Crystal Palace. In attacco - si legge - mancherà Kean, quindi ci sarà di nuovo Roberto Piccoli, miglior marcatore della squadra in Europa con 3 centri insieme a Gudmundsson e Ndour.

Per il ragazzo arrivato dal Cagliari con l’etichetta di mister 25 milioni sarà un’opportunità per mettersi in vetrina e assicurarsi il futuro. Non perché la sua permanenza sia in discussione, essendo arrivato solo un’estate fa, ma perché in mezzo a una stagione vissuta in altalena sta faticando a convincere il club di poter essere più di un’alternativa a Kean.