Stasera gioca piccoli, Gazzetta: "Sta faticando a convincere il club"
FirenzeViola.it
La Gazzetta dello Sport, stamani in edicola, si sofferma sulla possibile formazione viola di stasera contro il Crystal Palace. In attacco - si legge - mancherà Kean, quindi ci sarà di nuovo Roberto Piccoli, miglior marcatore della squadra in Europa con 3 centri insieme a Gudmundsson e Ndour.
Per il ragazzo arrivato dal Cagliari con l’etichetta di mister 25 milioni sarà un’opportunità per mettersi in vetrina e assicurarsi il futuro. Non perché la sua permanenza sia in discussione, essendo arrivato solo un’estate fa, ma perché in mezzo a una stagione vissuta in altalena sta faticando a convincere il club di poter essere più di un’alternativa a Kean.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
1 Fiorentina-Crystal Palace, le probabili formazioni: senza Kean, Dodò e Parisi serve l'impresa, ma crederci è un obbligo
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Crystal Palace, le probabili formazioni: senza Kean, Dodò e Parisi serve l'impresa, ma crederci è un obbligo
Lorenzo Di BenedettoVanoli, prima il grazie e poi l'arrivederci: la Fiorentina deve cambiare allenatore. L'assist di Sarri non sia trascurato, convincere un big sarà quasi impossibile. Tanti nomi ma una sola cosa certa: servirà un progetto serio per ripartire
Angelo GiorgettiFiorentina con l’anima: più 8 sull'incubo, è quasi fatta. Vanoli merita rispetto anche per questo, ma Paratici ha già due idee per il nuovo allenatore. Giovedì senza illusioni contro il Crystal Palace. Vediamo però chi recupera…
Mario TeneraniFiorentina, match point per la salvezza, anche se ne mancano tanti come sempre. C’è Sarri, forse stavolta viene davvero… Per il finale di stagione spazio ai giovani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com