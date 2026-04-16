Zetti su La Nazione: "Vanoli se ne andrà. Paratici vuole un altro"

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Il giornalista, Cosimo Zetti, ha scritto un fondo per La Nazione con il suo punto di vista sulla permanenza o meno di Paolo Vanoli: “Se ci fermiamo a guardare i risultati, le statistiche e una salvezza che è ormai a portata di mano, la riconferma di Vanoli dovrebbe essere solo una questione di dettagli. […] E invece il destino del tecnico viola sembra essere segnato. Vanoli, molto probabilmente, se ne andrà.

Se fosse ancora vivo il presidente Rocco Commisso, è probabile che, oltre al rinnovo, scatterebbe anche la proposta di una statua al piazzale Michelangelo (sì, come avvenne per Beppe Iachini). […] L’arrivo di Fabio Paratici ha modificato la prospettiva. Il diesse ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo ed è fisiologico che, a fine stagione, voglia ripartire da capo mettendoci la propria firma”.