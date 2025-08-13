RFV
Calamai: "Pioli aspetta ancora tre giocatori importanti: Pradè faccia una magia"
Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai si è così espresso sulla Fiorentina: "Siamo entrati nella fase decisiva del mercato, un mercato complicato per tutti. Il problema che ha la Fiorentina lo hanno anche altri club, ma il problema c'è. Abbiamo chiaro che servono tre rinforzi, tre giocatori importanti che possano essere titolari o alternative di lusso.
Ci aspettiamo molto da Daniele Pradè. La "zona Pradè" sono stati sempre gli ultimi giorni di mercato, io spero che riesca a fare una magia e che riesca a consegnare due o tre giocatori a Pioli prima dell'inizio del campionato".
RFVZe' Maria: "Dodo a tutta fascia mi ricorda il mio percorso con Cosmi. Sohm? Non lo vedo titolare"
Beltran non può bloccare il mercato: tutti devono trovare una soluzione. In attacco manca qualcosa, e non è un dettaglio. Su Sohm l'investimento è di società e allenatore, le critiche a prescindere restino fuori. Dal 25 agosto antenne drittedi Lorenzo Di Benedetto
