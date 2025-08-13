RFV

Calamai: "Pioli aspetta ancora tre giocatori importanti: Pradè faccia una magia"
Oggi alle 10:26Radio FirenzeViola
di Giacomo A. Galassi

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai si è così espresso sulla Fiorentina: "Siamo entrati nella fase decisiva del mercato, un mercato complicato per tutti. Il problema che ha la Fiorentina lo hanno anche altri club, ma il problema c'è. Abbiamo chiaro che servono tre rinforzi, tre giocatori importanti che possano essere titolari o alternative di lusso.

Ci aspettiamo molto da Daniele Pradè. La "zona Pradè" sono stati sempre gli ultimi giorni di mercato, io spero che riesca a fare una magia e che riesca a consegnare due o tre giocatori a Pioli prima dell'inizio del campionato".

