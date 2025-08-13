RFV Di Gennaro: "Sì, la Fiorentina può puntare alla Champions. Shpendi mi piace"

Antonio Di Gennaro, ex viola ed opinionista, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" all'interno del palinsesto di Radio FirenzeViola esprimendosi così sul momento della Fiorentina: "Il Napoli fa un altro sport si dice, poi però è il campo che decide e le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Alla Fiorentina manca un attaccante e forse un centrocampista se Mandragora non rinnova. Si può inserire tra le prime 4, Pioli è stato chiaro nel dire che vuole vincere un trofeo e andare in Champions. Più chiaro di così...".

Chi come vice Kean?

"Taremi non mi piacerebbe, Shpendi invece lo seguo da tre anni e ha capacità realizzative, lavora bene tecnicamente nel corto e nel lungo. Potrebbe essere l'alternativa giusta a Kean perché accetterebbe più volentieri di non giocare rispetto a un Taremi. L'organico della Fiorentina però secondo me è già oggi più forte dell'anno scorso quindi può lottare per la Champions. La Roma, la Juventus, il Milan... Sono tutte incognite. Io penso che la Fiorentina stia costruendo una rosa per lottare per obiettivi importanti".

