CALAMAI, No catastrofi ma il post-gara lascia perplessi

FirenzeViola.it

Nell'appuntamento quotidiano con Radio Firenzeviola per il "Caffè nero bollente", Luca Calamai si è così espresso all'indomani del pari della Fiorentina contro l'Empoli: "Appartengo al partito del no catastrofismo ma piuttosto di quello dell'attendismo, ma confesso che della modesta partita con l'Empoli mi è piaciuto meno il post-partita, perché non ho capito dove Palladino abbia visto le tante occasioni da gol costruite, ma soprattutto c'è una domanda che accompagna questo lunedì: Palladino condivide quello che ha detto Kouame? Perché Kouame ha attaccato Kean, Gudmundsson e Colpani. Premesso che non capisco come un giocatore normale, che non può essere il capitano della Fiorentina, possa aprire un capitolo così delicato, ma credo che Palladino debba affrontare subito questo aspetto. Altrimenti le parole di Kouame avranno creato una tensione in spogliatoio di cui davvero oggi la Fiorentina non ha bisogno".

Riascolta l'intervento: