CALAMAI, Meglio Kean a 13 milioni che Retegui a 30

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così sull'attualità della Fiorentina, in particolare sull'imminente arrivo in viola di Moise Kean dalla Juventus: "Kean è un nome non ci appassiona, è un'operazione che ci lascia senza un chiaro indirizzo su quella che sarà la volontà progettuale della Fiorentina. Penso che non possa certo fare peggio di Nzola ed anche per questo dico che i 13-15 milioni che la società spenderà per lui sono sicuramente migliori dei 25-30 che il Genoa chiedeva per Retegui".