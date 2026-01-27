RFV Calamai: "La gara col Como va giocata per l'autostima: Vanoli impieghi i nuovi"

Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato oggi della partita di stasera della Fiorentina contro il Como: "Chiarito quello che sarà il percorso societario, ora bisogna far quadrare una squadra che con il Cagliari ha messo in discussione cose che sembravano certe. La gara contro il Como stasera va giocata perché sono partite che danno stimoli: batterli alzerebbe l'autostima a tutto il gruppo.

Però è evidente che possa servire anche per capire il momento di alcuni giocatori, in particolare ai nuovi. Sono curioso di vedere quanto spazio sarà dato a Harrison e Solomon, per capire se davvero potranno essere due titolarissimi".