RFV
Calamai: "La gara col Como va giocata per l'autostima: Vanoli impieghi i nuovi"
Nel consueto appuntamento della mattinata di Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato oggi della partita di stasera della Fiorentina contro il Como: "Chiarito quello che sarà il percorso societario, ora bisogna far quadrare una squadra che con il Cagliari ha messo in discussione cose che sembravano certe. La gara contro il Como stasera va giocata perché sono partite che danno stimoli: batterli alzerebbe l'autostima a tutto il gruppo.
Però è evidente che possa servire anche per capire il momento di alcuni giocatori, in particolare ai nuovi. Sono curioso di vedere quanto spazio sarà dato a Harrison e Solomon, per capire se davvero potranno essere due titolarissimi".
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Le promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischiodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Le promesse di Catherine e Joseph, ecco che mosse ci aspettiamo in società. Squadra: Vanoli ha una coperta corta in difesa e c'è l'equivoco Ranieri. Kean e i dubbi sulla gestione dell'infortunio. Il Como in Coppa Italia è un doppio rischio
2 Fiorentina-Como, le probabili formazioni: turnover in vista, ma Piccoli può essere ancora titolare
4 Femminile: Allarme Fiorentina! Sconfitta a Formello, mercato fermo e futuro incerto. Inizio 2026 da dimenticare e le risposte societarie latitano
Copertina
FirenzeViolaFiorentina-Como, le probabili formazioni: turnover in vista, ma Piccoli può essere ancora titolare
Mario TeneraniServe Kean, il medico spieghi come sta. Date a Vanoli un difensore: Bijol pista calda. Harrison ha intensità, Brescianini titolare. Coppa Italia: bell’esame domani col Como
Tommaso LoretoUna batosta che certifica il bisogno di accelerare per un forte difensore (e il peso dell'assenza di Kean) ma è un k.o. diverso dagli altri
Alberto PolverosiMercato, la controrivoluzione viola: tornano le ali, ma il top è ancora Fagioli. La condizione fisica è cambiata, in meglio. Contro il Cagliari fondamentale non perdere
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com