RFV Moreno Roggi: "Famiglia Commisso rimarrà: innamorata di Firenze"

Moreno Roggi, ex Fiorentina, si è così espresso a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola su Rocco Commisso: "Io ho un bellissimo ricordo perché nel 2019 l'abbiamo invitato alla cena delle Glorie di Viola a Coverciano per la cena degli auguri di Natale. Pensavamo che avesse un affare, un impegno, invece ha aderito subito. È venuto con suo figlio, è venuto con la moglie, è stato con noi come uno di noi, si è calato subito dentro la realtà. È voluto stare accanto a Kurt, che lui adorava, almeno così ci disse. Poi avevamo convocato tutti i vecchi giocatori dando dei premi, tipo Robotti, e lui era molto legato a questi nomi di vecchi giocatori, di vecchi campioni della Fiorentina. È stata una serata bellissima".

Quella dello stadio è stata un'occasione persa?

"Sì, perché intanto erano soldi di privati, tanto per andare sul concreto, e non soldi pubblici che avrebbero potuto essere destinati ad altro. E in più a questo punto, conoscendo e vedendo quello che ha fatto col centro sportivo, avremmo già uno stadio pronto e all'altezza di una grande squadra. Poi, come diceva Commisso giustamente, non è che se lo poteva portare poi nel New Jersey: l'avrebbe lasciato qui".

Ha la sensazione che la famiglia Commisso potrebbe rimanere a capo della Fiorentina?

"Io penso di sì, perché credo che la signora Catherine sia quella che, come diceva sempre Rocco, ha scelto Firenze. Poi ti affezioni a tutti i collaboratori, a tutti i giocatori, a tutto il settore di giovanile. Vedi quanto peso danno sempre al fatto emotivo, al fatto dell'empatia, dell'abbraccio, della fisicità dell'abbraccio con i bambini, con tutta Firenze. Loro sono molto legati anche a Firenze, ai tifosi. Io credo che siano mossi da questo innamoramento".

