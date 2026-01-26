RFV Massimo Orlando: "Non esiste subire gol in contropiede. Serve Kean"

L'ex centrocampista della Fiorentina, Massimo Orlando, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" della squadra di Vanoli: "La Fiorentina un po' soffre l'avversario che la obbliga a fare la partita. Il problema è che tu puoi anche non vincere perché trovi la squadra forte, la squadra messa bene in campo, la squadra tipo il Cagliari che ha giocato bene la sua partita. Però non la devi perdere. Non devi prendere gol in contropiede, non esiste. È lì che secondo me è un discorso di mentalità, di non abitudine a certe partite. Perché è vero, un po' tutti pensavamo di essere fuori dalla lotta salvezza".

Dopo quella vittoria con il Bologna c'eravamo illusi.

"Un pochino sì, l'ho ammesso anch'io. Però la partita la devi fare in un altro modo, non la devi perdere. Il Cagliari alla fine ha fatto due gol, ha avuto anche tre palle gol clamorose. Insomma hai concesso troppo. È stato bravo l'allenatore avversario che ha bloccato Fagioli mettendo sempre qualcuno su di lui. L'ha fatto giocare solamente in fase di partenza".

Se gli avversari bloccano Fagioli come si risolve?

"Intanto dobbiamo ritrovare il vero Kean. Non andiamo molto in là coi discorsi, nel senso che l'assenza di Kean è pesantissima. Perché poi con queste squadre, con queste difese così rigide sappiamo che cosa possa fare. Se ti bloccano Fagioli tornerai, magari, a fare un altro tipo di gioco".

