Proseguono le dirette di Radio Firenzeviola. Ora in onda 'Viola amore mio'
Oggi alle 11:57Radio FirenzeViola
di Redazione FV

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 alle 17:00 ecco "I Tempi Supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi Dalle 17:00, con Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti arriva "Garrisca al Vento", mentre dalle 19 alle 20 ci sarà Chiara Andrea Bevilacqua. Alle 20 inizia "Se fosse sempre domenica" con il racconto di Fiorentina-Como.

