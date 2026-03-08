RFV
Calamai: "La Fiorentina aveva più paura di perdere che voglia di vincere"
A caldo dopo la partita finita 0-0 tra Fiorentina e Parma, su Radio Firenzeviola Luca Calamai ha commentato così la sfida: "Oggi non è stata una partita di calcio. La Fiorentina aveva troppa paura, poi ho delle domande. Chi fa gol in questa squadra? Chi costruisce gioco se Fagioli abbassa il rendimento? A chi ci possiamo appoggiare? Abbiamo affrontato una squadra che non ha mai tirato in porta. Incosciamente o consciamente, questa squadra non era convinta di poter vincere e aveva paura di perdere.
Ma ribadisco: non fate parlare Vanoli. L'ho sentito fare riferimento al fatto che non viene capito. Poi se mi chiedete se sono felice di non essere più terzultimo rispondo sì, ma con parecchi ma".
