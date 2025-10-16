Calamai: "Kean a S. Siro? 10% di chance: averlo sarebbe una spinta"

vedi letture

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" in onda su Radio FirenzeViola, si è soffermato su Moise Kean: "Ieri Niccolò Ceccarini ci ha detto che c’è almeno un 10% di possibilità di avere Kean contro il Milan. E allora io mi aggrappo a questa percentuale. Perché vedere sbucare domenica sera Kean a San Siro sarebbe un toccasana, una spinta emotiva fondamentale per tutti i suoi compagni di squadra, e per la Fiorentina chiamata a una sfida molto delicata. E allora visto che Kean ci vuole provare, proviamoci insieme a lui".