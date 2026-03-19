Rakow, Inter e Nazionale: ecco come verrà gestito Moise Kean

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Tuttosport inquadra la sfida di stasera in Polonia tra Rakow e Fiorentina: senza pensare all'Inter che arriverà domenica a Firenze, gasata dal 4-1 ottenuto pochi giorni fa nello scontro diretto a Cremona che le ha fatto fare uno scatto importante nella corsa salvezza, la Fiorentina è volata in Polonia per il secondo round contro il Rakow. In palio la qualificazione ai quarti di finale di Conference League per la quarta stagione consecutiva - vanto che si aggiunge alle due finali in cinque edizioni disputate - contro la vincente del confronto fra Crystal Palace e Aek Larnaca

L'Inter può attendere anche se pure stasera si annunciano vari cambi con la conferma di Christensen, Fazzini, Fabbian e alcuni titolari che saranno inizialmente esclusi: fra questi De Gea, Fagioli, Gudmundsson e Kean, rimasto in panchina per tutti 90' a Cremona pur avendo superato il problema alla tibia. «Se può giocare? Il fatto che fosse convocato per Cremona significa che era disponibile - risponde Vanoli - Avrei voluto farlo entrare per dargli un po' di minutaggio ma ho dovuto sostituire Ranieri che aveva i crampi. Comunque Moise è pronto». Possibile che anche stasera giochi titolare Piccoli e Kean subentri a gara in corso per esserci dal 1' contro l'Inter e poi per l'inizio del raduno della Nazionale lunedì a Coverciano. Questo quanto scritto da Tuttosport.