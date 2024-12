CALAMAI, Gud giocatore vuoto. Palladino deve lavorarci

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento con il "Caffè Nero Bollente", in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha rivolto un pensiero sul match di ieri, soffermandosi però sulla nota stonata, quella di Gudmundsson: “Per me è stata un’ottima Fiorentina, un ottimo risultato e un ottimo punto di ripartenza, però c’è un però che riguarda Gudmundsson. Mi verrebbe da dire 'salvate il soldato Albert'. La prestazione dell’islandese è incomprensibile, non è che ha giocato male, non ha proprio giocato. Per fare uno scatto importante per questa Fiorentina, per riprendere al 100% l’assalto alla zona Champions, trovare il vero Gudmundsson è fondamentale.

Non so se il problema è tattico, ma non mi sembra. Ieri è stato messo nella posizione a lui più cara, quella di sottopunta. Non so se il problema è fisico, viene da due infortuni importanti, non è sicuramente al 100%, ma non mi è parso un giocatore stanco, mi è parso un giocatore vuoto. Non so se ci sono problemi personali, in ogni caso, caro Palladino, dopo aver restituito alla Fiorentina Sottil, adesso riportaci Gudmundsson”.