Calamai: "Forse il peggio è alle spalle. Kean-Gud, la coppia ora funziona"

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha commentato così il momento della Fiorentina, reduce dal primo successo dell'era Vanoli ieri sera, il 2-1 in Conference contro la Dinamo Kiev: ""La partita di ieri sera ci ha messo nelle condizioni di sperare che il peggio sia alle spalle. Nella speranza di ritrovare vecchi leader, io credo che il tabellino dei marcatori e quindi le reti di Moise Kean e Albert Gudmundsson ci dice che possiamo riproporre questa coppia anche in campionato. Questa è la coppia che nella speranza di tutto avrebbe dovuto portarci a insediare la zona Champions.

Oggi, con i loro gol, ci devono portare fuori dalle zone bassissime. Vediamo, la sfida contro il Verona ci dirà se siamo fuori dal tunnel o se ci siamo illusi un'altra volta".