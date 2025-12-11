RFV Giorgetti: "Vanoli ha azzeccato i cambi. E forse ha capito che si può cambiare modulo"

Nell'immediato post-match della vittoria della Fiorentina contro la Dinamo Kiev, Angelo Giorgetti si è espresso così a Radio Firenzeviola: "Diciamo che oggi Vanoli ha azzeccato i cambi. Il contesto in Conference è diverso ma la Fiorentina è in una condizione in cui si doveva togliere di dosso un po' di paura. Oggi faccio fatica a trovare un giocatore insufficiente, però rispetto alle altre partite c'è stato un salto di qualità. Stiamo tutti invocando se non un cambio di modulo almeno un segno di Vanoli. Lui insiste sul click mentale ma oggi dopo il cambio qualcosa di più lo ha dato.

Dobbiamo però sempre ricordarci che siamo in Conference. Questa vittoria serve per far capire a Vanoli che queste mosse si possono fare. Poi abbiamo capito che le scelte drastiche non ci sono state. Kean ha giocato da titolare una buona partita. Quindi contro il Verona me lo aspetto in campo, magari insieme a Piccoli".