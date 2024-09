CALAMAI, Fiducia in Palladino, ma rimetta mano alla squadra

Nel consueto "Caffè nero bollente", in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così a seguito del ko della Fiorentina contro l'Atalanta: "Chi parla di Sarri al posto di Palladino sta perdendo tempo e creando confusione: non è questa la strada in questo momento. La squadra ha iniziato un percorso nuovo, la difesa di Palladino dev'essere totale. Così come è doveroso pretendere dall'allenatore molto di più: la cosa che mi ha spaventato di più dopo la gara, sono state le frasi entusiaste del tecnico.

Dal bicchiere mezzo pieno alla difesa che l'ha convinto, tanto fuori luogo da fare spavento. Totale fiducia a Palladino, ma lui rimetta a posto le cose, a partire dalla difesa. Anche perché Ranieri, tanto criticato, non può fare il centrale della difesa a tre: deve accompagnare un leader difensivo, che ora la Fiorentina non ha".