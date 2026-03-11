Calamai: "Ecco chi farei giocare in Conference: Ranieri il capitano"
Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato delle possibili scelte della Fiorentina per il Rakow in Conference League: "Siamo tutti un po' curiosi di vedere che squadra scenderà in campo. C'è chi vuole una Fiorentina vera, che sia in grado di passare il turno, e chi una Fiorentina giovane per poi concentrarsi sul campionato. Io farei giocare di sicuro Ranieri e gli consegnerei di nuovo la fascia da capitano che a mente fredda gli è stata tolta in maniera un po' frettolosa.
Perché ha quella grinta, quella cazzimm', come dicono i napoletani, di cui oggi la Fiorentina avrà bisogno in tutte le sue componenti. Lo vedrei volentieri in campo".
Pubblicità
Radio FirenzeViola
La Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovanidi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
2 La Fiorentina continua a non avvertire il pericolo della retrocessione. Sperare in un cambio radicale è impossibile, ma per la salvezza non bastano le prestazioni come quelle con Udinese e Parma. Conference: spazio ai giovani
Copertina
Angelo GiorgettiKean in tribuna, gli spareggi mondiali dell’Italia: quella nebbia intorno a Moise. Spenta e distante, la Fiorentina è l’opposto di Firenze (e nessuno sa intervenire). Paratici sta valutando tutti i settori, a fine stagione la verità…
Mario TeneraniSarà sofferenza fino all'ultima di campionato. Che tristezza, squadra incapace di fare di più. Ci avete sfiniti con queste prestazioni. Kean ha problemi, rischia anche Cremona. Lezzerini ko: in lista UEFA dentro Christensen
Redazione FVFirenzeViolaFiorentina-Parma 0-0, i viola non vanno oltre il pari tra i fischi del Franchi
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com