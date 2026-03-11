Calamai: "Ecco chi farei giocare in Conference: Ranieri il capitano"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato delle possibili scelte della Fiorentina per il Rakow in Conference League: "Siamo tutti un po' curiosi di vedere che squadra scenderà in campo. C'è chi vuole una Fiorentina vera, che sia in grado di passare il turno, e chi una Fiorentina giovane per poi concentrarsi sul campionato. Io farei giocare di sicuro Ranieri e gli consegnerei di nuovo la fascia da capitano che a mente fredda gli è stata tolta in maniera un po' frettolosa.

Perché ha quella grinta, quella cazzimm', come dicono i napoletani, di cui oggi la Fiorentina avrà bisogno in tutte le sue componenti. Lo vedrei volentieri in campo".