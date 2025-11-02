RFV Calamai è una furia: "I giocatori si devono vergognare. Ma cosa abbiamo visto?"

Intervenuto a Radio Firenzeviola nell'immediato post-partita della partita con il Lecce, Luca Calamai si è così espresso sul momento della Fiorentina: "Basta parlare di società, io dico che i giocatori si devono vergognare. Ma che partita hanno fatto? Un capitano che si butta in area per un rigore? Ma cosa abbiamo visto? In settant'anni non avevo mai visto una cosa così. Ci sono giocatori che hanno vinto, De Gea, Kean, prima Gosens, ma che roba è questa? Troppo comodo nascondersi dietro la società, perché in realtà non c'è mai stata, neanche l'anno scorso.

Io non posso aspettare le dimissioni di Pioli, deve essere la società a mandarlo via. Ma chi lo spiega? Chi prende le decisioni? Sento parlare di rinnovi di Mandragora e Dodo... Non è accettabile, ma di che cosa si sta parlando".