CALAMAI, Dea, quanta invidia: ma ora la Viola la superi

Nel suo consueto spazio mattutino del "Caffè nero bollente", approfondimento della trasmissione "Buongiorno Firenze", la voce di Radio FirenzeViola Luca Calamai si è così espresso sulla finale di Europa League vinta ieri dall'Atalanta e sui prossimi appuntamenti che attendono la Fiorentina: "Un po' di invidia l'ho provata ieri sera vedendo la Dea: è stata impressionante. Ho visto tante caratteristiche che sono tipiche anche della Fiorentina, come il pressing ossessivo e l'aggressività. L'Atalanta ieri ci ha fatto vedere come si affrontano e si vincono le finali: serve giocare con le doti viste ieri a Dublino.

Adesso sparisce quell'alibi che molti avevano giocato bene e non vinto nulla ma continuo a ripetere che la Dea non deve essere un punto di riferimento per la Fiorentina, visto che i viola storicamente sono migliori dei nerazzurri. Ad Atene la Fiorentina deve rispondere alla Dea, non imitandola ma superandola".