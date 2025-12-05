Le nostre dirette riprendono domani alle 12: segui con noi Sassuolo-Fiorentina!

Radio FirenzeViola non si ferma mai e anche domani è pronta a seguire passo dopo passo Sassuolo-Fiorentina. Le nostre dirette inizieranno alle ore 12, con Francesco Benvenuti in conduzione per due ore di pre partita. Dalle 14, infatti, spazio a "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, che seguiranno la quattordicesima giornata di campionato, mentre a raccontare la partita direttamente dal Mapei Stadium sarà Andrea Giannattasio. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

