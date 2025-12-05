Le nostre dirette riprendono domani alle 12: segui con noi Sassuolo-Fiorentina!
FirenzeViola.it
Radio FirenzeViola non si ferma mai e anche domani è pronta a seguire passo dopo passo Sassuolo-Fiorentina. Le nostre dirette inizieranno alle ore 12, con Francesco Benvenuti in conduzione per due ore di pre partita. Dalle 14, infatti, spazio a "Se fosse sempre domenica" con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, che seguiranno la quattordicesima giornata di campionato, mentre a raccontare la partita direttamente dal Mapei Stadium sarà Andrea Giannattasio. Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!
Pubblicità
Radio FirenzeViola
Sassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsidi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Sassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
Copertina
FirenzeViolaGudmundsson più libero, la doppia punta e l'inizio del tour de force: è l'ora di Sassuolo-Fiorentina
Luca CalamaiUndici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
Lorenzo Di BenedettoScelta la linea morbida per uscire da una situazione complicatissima. Tante belle parole ma contano soltanto i fatti: 6 punti in 13 partite sono una vergogna. Pensare alla Serie B un dovere: ecco cosa succederebbe con i contratti dei giocatori
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com