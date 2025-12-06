Radio FirenzeViola, la programmazione odierna: ora in onda "Firenze in Campo"
Anche oggi, sabato 6 dicembre, non mancherà il consueto appuntamento con Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ad aprire la diretta sarà Francesco Benvenuti con "Firenze in campo" dalle ore 12:00 alle ore 14:00. Poi scatterà il più classico dei programmi "Se fosse sempre domenica" con Chiara Andrea Bevilacqua e Lorenzo Di Benedetto con cui potete seguire la diretta di Sassuolo-Fiorentina (ore 15:00) con la radiocronaca del nostro inviato a Reggio Emilia.
Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!
