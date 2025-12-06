In onda c'è "Se fosse sempre domenica": segui con noi Sassuolo-Fiorentina

Poco meno di un'ora al fischio d'inizio di Sassuolo-Fiorentina e Radio FirenzeViola, visual-web radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it, è pronta come al solito a raccontarvi in diretta il match dei viola con "Se fosse sempre domenica" diretto da Chiara Andrea Bevilacqua e Lorenzo Di Benedetto. La radiocronaca della partita sarà affidata al nostro inviato a Reggio Emilia Andrea Giannattasio

Per interagire con noi è possibile mandare messaggi o note audio su WhatsApp al 3487513933, mentre per intervenire in diretta il numero da chiamare è lo 0557711171. Vi ricordiamo che potrete anche seguirci in tv, sul canale 92 del digitale terrestre!

