RFV Giorgetti: "La Fiorentina sta andando verso il baratro. La società non c'è"

Angelo Giorgetti è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Se fosse sempre domenica" commentando così l'ottava sconfitta in campionato della Fiorentina sul campo del Sassuolo: "Eravamo tutti consapevoli che il disastro fosse imminnete non ce lo aspeyttavamo però di queste dimensioni. Io non so cosa dire. Ora ci vorrebbe un club in grado di gestire la situazione. Ma i viola non hanno una società in grado di risovlere i problemi. Ci aspettiamo sempre una scintilla che arriva sempre dagli altri. Abbiamo sbagliato tutte le scelte in avanti. C'è un qualcosa che sta trascinando Firenze verso il baratro. Rispetto a Pioli con Vanoli non è cambiato nulla a livello tattico. Faccio fatica in Serie A a trovare una squadra che gestisca la palla peggio della Fiorentina".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.