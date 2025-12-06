Dagli inviati

La Curva fischia la squadra dopo la sconfitta con il Sassuolo: "Fate ridere"

La Curva fischia la squadra dopo la sconfitta con il Sassuolo: "Fate ridere"FirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:18Primo Piano
di Redazione FV
fonte da Reggio Emilia - Andrea Giannattasio

La Fiorentina perde anche contro il Sassuolo e a differenza di quanto accaduto contro l'Atalanta viene accolta dai fischi dei circa 4 mila tifosi arrivati al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La Curva infatti al termine del match ha contestato con cori come "Fate ridere" la prestazione dei ragazzi di Vanoli, che sono rimasti fuori dall'area di rigore a ricevere il messaggio dei propri tifosi. Sempre più difficile la situazione in casa viola per una squadra ancora ferma a 6 punti in classifica.