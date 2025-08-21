RFV Calamai: "Con Piccoli la Fiorentina ha un attacco da zona Champions"

Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola, il Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così dei temi caldi in casa Fiorentina:

"Sono molto contento dell'arrivo di Roberto Piccoli. A luglio era un incubo, perché secondo me non era giusto sostituire Kean con un giocatore come lui. Adesso però la Fiorentina ha un'alternativa di valore.

Pioli ha a disposizione il centravanti più forte di tutti che è Kean, un talento come Piccoli, entrambi si potrebbero incontrare poi anche in Nazionale, poi c'è un giocatore di esperienza internazione come Dzeko e un fuoriclasse come Gudmundsson e poi un altro calciatore di talento come Fazzini. Cinque giocatori che compongono un reparto da zona-Champions. E allora facciamo uno sforzo, con un gran centrocampista e un difensore rapido tutta la Fiorentina sarà da zona-Champions".