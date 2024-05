CALAMAI, Bisogna rifondare. Via Ikoné, Nzola e Belotti

FirenzeViola.it

Il Caffè Nero Bollente di oggi, in onda come tutte le mattine su Radio Firenzeviola, vede l'analisi di Luca Calamai che prova a guardare avanti: "Oggi parlare di Fiorentina è una violenza. Pagherebbe il silenzio. Bisogna rifondare quasi tutto anche perché questo gruppo ormai ha il marchio addosso di perdenti e non te lo levi. Purtroppo ti accompagnerebbe fino alla fine. Comincio da chi non voglio vedere più: via Ikoné, via Nzola e via anche Belotti. E mi auguro che la società ci consegni un vero centravanti". Qui sotto l'intervento: