CALAMAI, Beltran va valorizzato: due opzioni

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" di Luca Calamai all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ossia il recente exploit di Lucas Beltran: "In questo momento Beltran è l'unica nota positiva di questa Fiorentina. Al primo anno in Italia ha già fatto meglio rispetto ad altri argentini del passato che poi sono diventate stelle assolute. Mi chiedo una cosa: per valorizzare al meglio questo Beltran meglio Belotti o due partner a fianco come Nico Gonzalez e Bonaventura? Io propenderei per la seconda opzione".