CALAMAI, Baturina un rimpianto. Come con Alvarez

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, l'opinionista Luca Calamai è tornato a parlare di Martin Baturina, talento della Dinamo Zagabria cercato in estate dalla Fiorentina ma rimasto nel suo attuale club: "Quante volte abbiamo detto che Julian Alvarez è stato un rimpianto, recentemente l'ha detto anche Burdisso. È mancato il coraggio, l'offerta giusta. Stamani leggevo della fantastica prestazione di Baturina con la nazionale, e anche in questo caso la Fiorentina era arrivata prima.

Ma anche qui è mancato il coraggio, l'investimento. Mi auguro non ci siano altri rimpianti, la storia di Gudmundsson insegna: quando ci sono grandi giocatori, vanno presi a prescindere dal fatto che costino un euro in più o in meno".