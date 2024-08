CALAMAI, Adli buon colpo. Ma giù le mani da Kayode

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato dell'arrivo di Yacin Adli alla Fiorentina e delle voci di mercato su Michael Kayode: "Sono contento di Adli, non un fenomeno ma un ottimo giocatore. Moreno una grande scommessa, poi i difensori argentini sono spesso validi, ma bisogna dargli tempo, non viene da Boca o River. Sono felice sia sparito dai riflettori Kostic, non avrebbe avuto senso nel progetto: bisogna ridurre i rapporti con la Juve.

Mi dispiace per Gosens, ma soprattutto deve restare Kayode. Giù le mani da questi gioielli, oggi il titolare è Dodo ma non si può rinunciare a uno che sarebbe un pilastro della Fiorentina del futuro, anche per 20-25 milioni".