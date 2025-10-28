Calamai: "A Milano una Viola più giovane: scelte coraggiose per l'impresa"

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento della Fiorentina: "Come affrontare l'Inter domani? Con più muscoli, determinazione sì. Ma io intanto vorrei una Fiorentina più giovane, delle scelte coraggiose e giocatori che in questo momento hanno più gamba e grinta.

Vorrei in campo non gli stipendi, non i palmares, ammesso che qualche giocatore della Fiorentina ne abbia uno parecchio ricco, ma chi sta meglio. Quindi avanti coi giovani, sicuramente Fortini al posto di Gosens, Comuzzo al posto di Pongracic o Pablo Marì, e poi penso che sia arrivato il momento di ripescare un Fazzini misteriosamente scomparso, ma che quando è andato in campo ha sempre dimostrato di essere se non il migliore uno dei migliori".